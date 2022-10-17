Maden faciası aileye iki acıyı aynı anda yaşattı! Ocakta bakım yapılacaktı iddiası

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağına indirilen araçlar ile 14 metrekarelik “at nalı” olarak ifade edilen bölgeye beton döküldü. Ayrıca yangının sürdüğü alana ölçüm çubukları yerleştirildi ve oksijen seviyesi izlemeye alındı. Yapılan işlemlerle yerin altındaki oksijen oranının yüzde 5’in altına düşmesi amaçlanıyor. Bu işlemler sonrası oksijen oranı düşmeye başlıyor. Yangının tamamen sönmesi için 3 ay ile 12 ay arasında bir süre öngörüldüğü öğrenildi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre; Patlamada yaşamını yitirenlere ilişkin ilginç detaylar ortaya çıkarken İncivez köyünde Ak ailesinde iki acıya ağıt yakılıyor. Bayıryüzü köyünde toprağa verilen 33 yaşındaki Aziz Köse’nin kura ile işe girdiği belirtildi. Köse’nin amcası Necati Köse, yeğeninin 3 yıl önce kura ile işe girdiğini, bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi. Üç çocuk babası Soner Ak da dün İncivez köyünde törenle toprağa verildi.

Aile, iki acıyı aynı anda yaşadı. Çocukları Soner’i toprağa veren Ak ailesi, aynı patlamada ağır yaralanan İzzet Ak’tan gelecek sevinçli haberi beklemeye koyuldu. Soner Ak, 16.00 vardiyasında ağabeyi İzzet Ak’tan önce indi. Ağabey İzzet ise ikinci grupta onu izledi. Patlama sonrası kardeşini kurtarmak için ileriye atılan ağabey İzzet Ak ağır yaralanmış. Soner’in eşi Özge Ak, yaşananları şöyle aktardı: “Üç çocuğumuz vardı. Ağabeyi İzzet, Soner’le aynı vardiyadaydı. Soner ocakta inen ilk ekip arasındaymış. Ağabeyi de arkasındaki ekipte görev almış. Patlama olunca ağabeyi İzzet, Soner’i kurtarmak için önce patlama olduğunu anlatmak için yardım istemek amacıyla el çırpmış. Daha sonra Soner’i kurtarmak için kendisine ulaşmaya çalışmış. Soner 350 metre, kendisi ise 300 metredeymiş. Kardeşinin yanına inmeye çalışırken gazın etkisi ile düşmüş ve ağır yaralanmış. Eşim patlama günü camiye gitti, sonra eve geldi. Çocuğumuzun kimliğini almak için Bartın’a gideceğini söyledi. Bana ‘Hakkını helal et’ deyip gitti.” Dün köy mezarlığında toprağa verilen Soner Ak’a kendi yaptırdığı çeşmenin suyu mezarına döküldü.

Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi. Üç gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” yer aldı.

'OCAKTA BAKIM YAPILACAKTI' İDDİASI

Yan yana defnedilen madenci arkadaşlar Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün’ün mezarlarının üzerine Türk bayrağı serildi.

Şaban Yıldırım’ın kayınvalidesi Nesrin Akkuş, damadının hayatını kaybetmeden bir hafta önce “Anne bizi izne çıkaracaklar. İçerileri temizleyeceklermiş” dediğini ileri sürdü. Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammed Bulut ise “41 tane can gitti. Aileleri, bizler ne yapacağız? Çocuklar bahsediyorlar; ocakta bakım olacak, 40 günlük bizi izne ayıracaklar... 3 aydan beri muhabbet varmış böyle. 3 aydan beri yapılmayan şey şimdi de yapılmamış, bir dahaki ay yapılacakmış sözde. Yapmadılar, 41 tane cana mal oldular. 2019’da girdi hepsi. Tecrübesizler, yanlarında tecrübeli kimse yok” dedi.