Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı Ankara’da resmi törenle karşıladı.
29.03.2023 - 17:23 |
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.