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Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı Ankara’da resmi törenle karşıladı.

29.03.2023 - 17:23 |
Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Macaristan Cumhurbaşkanı Ankarada Erdoğan resmi törenle karşıladı

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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