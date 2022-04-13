Lokman Çağırıcı kimdir, istifa mı etti? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı hakkında merak edilenler…

İstanbul'un Bağcılar İlçe Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan AK Partili Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığının tekrar etmesi üzerine istifa kararı aldığını belirtti. Peki, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında, kaç yıldır Bağcılar Belediye Başkanı?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın istifa açıklaması

Çağrıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibariyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Çağrıcı, "Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim" ifadelerini kullandı.

Lokman Çağırıcı kimdir?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.



1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi.



1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.



Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.



11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ÇAĞIRICI, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın 11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.



2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday olan ÇAĞIRICI, bu kez Bağcılarlıların yüzde 50’sinin oyunu alarak Belediye Başkanı oldu.



Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olan ÇAĞIRICI, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.



ÇAĞIRICI’nın, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Saymanlığı görevleri bulunuyor.



31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Olmuştur.