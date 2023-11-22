GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Liseli kıza sınıfta 'Çok güzel saçların varmış senin' diyerek dehşeti yaşattılar! Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...
ABONE OL

Liseli kıza sınıfta 'Çok güzel saçların varmış senin' diyerek dehşeti yaşattılar! Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...

Liseli kız öğrenci sınıfta dehşeti yaşadı. Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı, darbetti. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

22.11.2023 - 14:59 | | Nazım Özgün ERBULAN/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)
Liseli kıza sınıfta 'Çok güzel saçların varmış senin' diyerek dehşeti yaşattılar! Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı, ardından da, “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat attı. Darbedilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Liseli kıza sınıfta Çok güzel saçların varmış senin diyerek dehşeti yaşattılar Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.

Liseli kıza sınıfta Çok güzel saçların varmış senin diyerek dehşeti yaşattılar Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez.” dedi. (DHA)

Haberin Devamı

Liseli kıza sınıfta Çok güzel saçların varmış senin diyerek dehşeti yaşattılar Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı...

GÜNCEL HABERLER

Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! 50 bin lira kazanacaklar

Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! 50 bin lira kazanacaklar

İstanbul'da rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı! Valilik açıklama yaptı

İstanbul'da rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı! Valilik açıklama yaptı

Baykar'dan hard disk çalarken yakalandı! Mahkemede itiraf etti

Baykar'dan hard disk çalarken yakalandı! Mahkemede itiraf etti