EGM polis alımı başvurularına dair detaylar sorgulanıyor. Kamu Personeli Alım İlanları sayfasından yayımlanan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlere 2500 polis memuru ve 210 komiser yardımcısı alınacak. Peki, Lise mezunu polis alımı başvuruları ne zaman, kadın polis alımı şartları neler? PMYO polis alımı yaş sınırı var mı?

PMYO POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar, 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Başvuru Tarihleri: 23-29 Temmuz 2024

Başvuru Yeri: www.pa.edu.tr

Başvuru Ücreti: E-Devlet üzerinden aday belirleme ön başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların ücretleri geri ödenmeyecektir.

Sınav Takvimi: Sınav takvimi ve detayları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puan en az 200.000 olmalıdır.

01 Ekim 2024 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak).

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak. Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak.

Sağlık durumu, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşullara uygun olmalıdır.