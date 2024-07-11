Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları kayıt tarihlerini paylaştı. LGS tercihleri ardından öğrenciler yerleştirme sonuçlarını ve boş kontenjanları öğrenecek. Peki, Lise kayıt tarihleri 2024! Lise kayıtları ne zaman 2024, lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor 2024?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Yerleştirme sonuçları da 22 Temmuz günü ilan edilecek.

Ancak Açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları otomatik olarak gerçekleşmiyor.

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi



22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması



19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

Haberin Devamı

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

Haberin Devamı