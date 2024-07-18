Lisans mezunlarının ortaöğretim KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girip giremeyeceğine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. KPSS yönetmeliklerine ve ilgili mevzuata göre belirlenir. Peki, Lisans mezunu ortaöğretim KPSS’ye girebilir mi? Lisans mezunu ortaöğretim kpss puanını kullanabilir mi?

LİSANS MEZUNU ORTAÖĞRETİM KPSS’YE GİREBİLİR Mİ?

KPSS, adayların eğitim düzeylerine göre üç farklı grupta yapılır: Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans. Her aday, en yüksek mezuniyet derecesine uygun olan sınava girmek zorundadır.

YÖNETMELİK VE MEVZUAT

KPSS yönetmeliklerine göre, lisans mezunları veya lisans öğrencisi olanlar, sadece lisans KPSS'ye girebilirler. Lisans düzeyinde bir eğitimi tamamlamış olan kişiler, ortaöğretim veya ön lisans KPSS'ye giremezler. Bu durum, sınavın amacına uygun olarak düzenlenmiştir ve herhangi bir kural ihlali durumunda adayın sınavı geçersiz sayılabilir.