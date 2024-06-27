LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır, LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının hemen ardından MEB tarafından yayımlanacak. Merkezi sistem haricinde Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip, Güzel Sanatlar Lisesi gibi lise tercihi yapacak adayların katıldığı LGS sonuçları Cuma günü açıklanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre 28 Haziran Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

LGS SINAV SONUÇLARINA NERERDEN BAKILIR?



LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde MEB’in resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını sorgulayabilecekler. Güvenlik kodunu girdikten sonra sonuç ekranına erişim sağlanabilecek.

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi.

Haberin Devamı