LGS birincileri 2024! LGS birincileri kaç kişi, LGS birincileri hangi okullardan, LGS full yapanlar 2024 kimler, LGS tam puan kaç kişi aldı?

2024 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler başarı gösteren ve tam puan alan öğrencileri sorgulamaya başladı. Peki, LGS birincileri kaç kişi, LGS birincileri hangi okullardan, LGS full yapanlar 2024 kimler, LGS tam puan kaç kişi aldı? İşte LGS birincileri 2024…

LGS BİRİNCİLERİ KİM OLDU, KAÇ KİŞİ?

LGS birincileri henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı ancak sosyal medya platformları üzerinden okullar birincileri paylaşamaya başladı.

LGS Türkiye birincisi Diyarbakır Evrim Kolejinden

Şanlıurfa Aydınlar Eğitim Kurumları öğrencisi İlknur Erinç

Urfa Çamlıca Koleji’nden Yusuf Şiyar Doğan

Yine Urfa’dan Miran Ari Yıldırım

Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Selim Akyol

MEV Koleji Güzelbahçe Ali Aras Kaleli

Okulların açıklamaları devam ediyor.

LGS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

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Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

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