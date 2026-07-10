LGS 2026 Sonuçları Açıklandı! MEB Sonuç Gov TR, mebsonuc.meb.gov.tr ile Şifresiz TC No ile LGS Sonuç Sorgulama Ekranı
2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden puanlar nasıl öğrenilir? Yüz binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği LGS sınav sonuçları için geri sayım bitti. Peki, lise tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve yerleştirme sonuçları hangi gün ilan edilecek? İşte 10 Temmuz MEB takvimi ile LGS sonuçları, yüzdelik dilimler ve lise tercihlerine dair merak edilen tüm detaylar!
LGS Sonuçları Bugün mü açıklandı? İşte LGS 2026 sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılım sağlayan yüz binlerce adayın ve ailelerinin heyecanlı bekleyişinde sona gelindi. Sınav maratonunun ardından gözler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, puanlarını ve lise yerleştirmelerinde en kritik kriter olan yüzdelik dilimlerini dijital ekran üzerinden anlık olarak inceleyebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÖĞRENİLEBİLECEK?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav uygulama takvimi doğrultusunda, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı gün 10 Temmuz 2026 Cuma olarak netleşti ve sonuçlar bugün açıklandı. Sınava giren öğrenciler başarı durumlarını gösteren bu belgelere yalnızca internet ortamından erişebilecekler. Bakanlık, adayların adreslerine herhangi bir fiziki sonuç kartı veya basılı evrak gönderimi gerçekleştirmeyecek.
LGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Bakanlığın sistemi erişime açmasının hemen ardından, puan durumunu merak eden adaylar T.C. kimlik numaraları ve kendilerinden istenen diğer doğrulama bilgileriyle birlikte www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuçların ilan edildiği dakikalarda, liselere geçiş sürecine rehberlik edecek olan tercih kılavuzu ile okulların güncel kontenjan listeleri de eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS LİSE TERCİH BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının öğrenilmesinin ardından lise sıralamalarını oluşturacak öğrenciler için tercih dönemi 13 Temmuz 2026 tarihinde resmen başlayacak. Veliler ve öğrenciler, gitmek istedikleri okulları belirleyerek başvurularını 24 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Okul platformu üzerinden sisteme işleyebilecek.
LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ GÜN İLAN EDİLECEK?
Yapılan lise tercihlerinin ardından merkezi yerleştirme işlemlerinin sonuçları ve okullarda açık kalan kontenjan sayıları 5 Ağustos 2026 tarihinde adaylarla paylaşılacak. Bu yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci ve ek yerleştirme dönemi başlamış olacak.