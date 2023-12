Parazit filmi oyuncusu Lee Sun Kyun öldü! Neden öldü, aracında bulunan Lee Sun-Kyun’ın ölüm sebebi ne, intihar mı?

Oscar ödüllü “Parazit” filmindeki rolüyle tanınan Güney Koreli aktör Lee Sun-Kyun'un Çarşamba günü ölü bulunduğunu söyledi. Lee Sun-Kyun 48 yaşındaydı. Peki, Parazit filmi oyuncusu Lee Sun Kyun neden öldü, Lee Sun-Kyun kimdir, kaç yaşında, intihar mı etti?

LEE SUN KYUN NEDEN ÖLDÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Seongbuk polis karakolundan bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, aktörün Seul'ün orta kuzeyindeki Seongbuk semtindeki caddeye park edilmiş bir aracın içinde bulunduğunu söyledi.

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini yazdı.

Güney Kore medyası aktörün günün ilk saatlerinde bulunduğunu duyurdu.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktardı.

Güney Kore’de uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruşturuluyor.

48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydediliyor.

Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarılıyor.

LEE SUN KYUN KİMDİR?

Güney Kore'nin prestijli Kore Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Lee, ilk oyunculuğunu 2001 yılında "Lovers" adlı bir televizyon sitcomunda yaptı.

Daha sonra karizmatik bir şef ve empati yeteneğinden yoksun dahi bir bilim insanı da dahil olmak üzere çeşitli rollerdeki performanslarıyla beğeni topladı.

Lee, 2018 TV drama dizisi "My Mister"daki performansıyla ve kişisel çalkantılarla karşı karşıya olmasına rağmen hem yetişkin hem de profesyonel olarak sorumluluk duygusunu kararlı bir şekilde koruyan çalışkan bir mimar mühendisi canlandırmasıyla büyük beğeni topladı.

Dünya çapında ise yönetmen Bong Joon-ho'nun 2019’da Oscar kazanan filmi "Parazit"teki “zengin adam”ı canlandırmasıyla tanındı.

Ayrıca 2007 TV dizisi "Coffee Prince" ve 2012 filmi "All About My Wife" gibi romantik filmlerdeki performanslarıyla da tanındı.

Uyurgezerliği sonunda korkunç durumlara yol açan bir kocayı canlandırdığı bu yılki korku filmi "Sleep" de çok iyi karşılandı ve Cannes festivalinin Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterildi.