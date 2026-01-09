Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor

Haberin Devamı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi. Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.