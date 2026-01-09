GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor
HaberlerGündem Haberleri Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor

Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor

09.01.2026 - 08:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

Haberin Devamı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABER

Muş’ta TOKİ heyecanı! Binlerce kişi bekliyordu, hak sahipleri bugün belli olacak
Muş’ta TOKİ heyecanı! Binlerce kişi bekliyordu, hak sahipleri bugün belli olacak


Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi. Ayrıca rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Güncel Haberler

8 yıllık kocasını aldattı! Gerçeği arkadaşından öğrendi: İki kişiyle ilişkiye girmiş
#Gündem

8 yıllık kocasını aldattı! Gerçeği arkadaşından öğrendi: İki kişiyle ilişkiye girmiş

Bilecik'te otopark ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar
#Gündem

Bilecik'te otopark ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor
#Gündem

Lapa lapa kar yağacak! Bayburt'ta beyaz esaret başlıyor