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KYK yurt sonuçları açıklandı! Bakan Bak açıkladı: Yeni bir rekora imza attık

KYK yurt sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz." diyerek duyurdu.

05.09.2024 - 11:06 |
KYK yurt sonuçları açıklandı! Bakan Bak açıkladı: Yeni bir rekora imza attık

Üniversiteli gençleri ilgilendiren yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yurt yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. e-Devlet üzerinden kontroller sağlanacak.

Bakan Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.

Bak "İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık" ifadesini kullandı.

 

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