KYK yurt başvuruları ne zaman 2024? 1, 2, 3, 5, 6. tip KYK yurt ücreti ne kadar 2024, KYK yurtları ne zaman açılıyor 2024?

KYK yurt başvurularına yönelik araştırmalar hızlandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurusunda bulunacak adaylar Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak yurt başvuru takvimini sorguluyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2024? KYK yurt ücreti ne kadar 2024, KYK yurtları ne zaman açılıyor 2024?

KYK yurt başvuruları ne zaman 2024

KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.



Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuru ücreti ne kadar?

KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.



KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.



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Değerlendirme sonucunda bütçe durumu dikkate alınarak belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere öğrenim kredisi bağlanmaktadır.

Öğrenim kredisinden yararlanabilecek öğrenciler şunlardır:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

İki yıllık programlardan mezun olup, dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez)

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri