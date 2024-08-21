KYK bursuna zam gelecek mi 2025? KYK bursları ne kadar, KYK bursu zamlanır mı?
Lisans, Ön Lisans, Doktora Öğrencileri, okulların açılmasına kısa bir süre kala KYK burslarına zam gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Lisans öğrencileri aylık 2000 TL, Yüksek lisans öğrencileri aylık 4000 TL, Doktora öğrencileri aylık 6000 TL, olarak burs veya kredi alabiliyor.Peki, KYK bursuna zam gelecek mi 2025? KYK bursu zamlanır mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru takvimi sorgulanıyor. KYK burs ve kredi başvuruları 2024-2025 yılı için henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.Peki, KYK burslarına zam gelir mi?
KYK BURSLARINA ZAM GEİLR Mİ?
2024 için başvuruların Ekim ayında e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. Önümüzdeki yıl için KYK burs ve kredi ödemelerine zam yapılması tahin ediliyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları bildirilen tarihler arasındaa e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.