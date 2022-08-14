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Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! MİT devreye girdi! Hepsi öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

14.08.2022 - 09:26 |
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! MİT devreye girdi! Hepsi öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı nefes kesen operasyonlarına devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmayan ve nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiren MİT, bir operasyon daha gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

MİT tarafından kuzey Irak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Hakurk’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirildi.

 

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