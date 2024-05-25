Kuzen evlilikleri yasaklanıyor mu? Kuzen evliliklerinin yasaklanması iddiası: Kuzen evliliği yasak mı, yasal mı?

Kuzen evliliklerinin yasaklanması konusu zaman zaman gündeme geliyor. Vatandaşların bazıları akraba evliliklerinin yasaklanması gerektiğini savunurken, bazıları da bunu özgürlük olarak niteliyor. Sosyal medyada gündeme oturan konu merak uyandırdı. Peki, kuzen evliliği yasaklanıyor mu, şu an yasak mı?

Kuzen evliliği yasak mı, yasal mı?

Ülkemizde uygulamada olan yasal düzenlemelere göre akraba evliliği olarak kabul edilen dayı çocuğu, teyze çocuğu, hala çocuğu ya da amca çocuğu gibi kuzen evlilikleri yasaldır ve yasak değildir.

Kuzen evlilikleri yasaklanıyor mu?

Türkiye'de son yıllarda genetik hastalıklarda belirgin bir artış yaşandı ve bu hastalıkların tedavi masrafları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinde ciddi bir mali yük oluşturdu. Bu duruma çözüm olarak, genetik hastalıkların yaygınlaşmasında önemli bir faktör olan kuzen evliliklerinin yasaklanması talebini beraberinde getirdi. Kuzen evlilikleri, genetik benzerliklerden dolayı kalıtsal hastalıkların çocuklara geçme riskini artırdığı için, bu yasağın hastalıkların ve dolayısıyla tedavi masraflarının azalmasına katkı sağlayacağı düşünülse de gündeme gelen kuzen evliliklerinin yasaklanması konusunda ise henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Söz konusu konu viral bir etkidir, gerçekliği yansıtmıyor.

Haberin Devamı