Kütahya’ya müjde! Yıllardır bekleniyordu, bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

23.10.2025 - 15:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde doğalgaz çalışmalarında sona gelindi. CNG istasyonunun tamamlanmasının ardından ana hatta test gazı dolumu başarıyla gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Doğalgaz CNG İstasyonu ile birlikte ilçede doğalgazda sona yaklaşıldığı, ana hatta test gazı dolum işleminin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İlçede 17 Nisan 2025 tarihinde temeli atılan, kurban kesilerek ve dualar edilerek başlatılan çalışmalar sonucunda, Aslanapa Doğalgaz CNG İstasyonu ile birlikte ilçede doğalgazda sona yaklaşıldı.

Ana hatta test gazı dolumu başarıyla tamamlanırken, doğalgaz abonelikleri yüzde 95 oranında tamamlandı. Kalan abonelik işlemleri de hız devam ediyor.

