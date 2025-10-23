Kütahya’ya müjde! Yıllardır bekleniyordu, bir ilçe daha doğalgaza kavuşuyor

Haberin Devamı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Doğalgaz CNG İstasyonu ile birlikte ilçede doğalgazda sona yaklaşıldığı, ana hatta test gazı dolum işleminin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İlçede 17 Nisan 2025 tarihinde temeli atılan, kurban kesilerek ve dualar edilerek başlatılan çalışmalar sonucunda, Aslanapa Doğalgaz CNG İstasyonu ile birlikte ilçede doğalgazda sona yaklaşıldı.

Ana hatta test gazı dolumu başarıyla tamamlanırken, doğalgaz abonelikleri yüzde 95 oranında tamamlandı. Kalan abonelik işlemleri de hız devam ediyor.