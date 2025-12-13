Kütahya’da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.12.2025 - 01:05

Kaynak: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)

Kütahya’da park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü, arka plakasını söktüğü aracını kaza yerinin 100 metre uzağına bırakıp, yaya olarak kaçtı kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana geldi. Sürücünün kimliği tespit edilemeyen 43 EA 745 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 16 GM 943 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobil sürücüsü, hasar gören aracıyla kaza yerinden 100 metre uzaklaştıktan sonra durdu. Otomobilin arka plakasını söktüğü öne sürülen sürücü, aracını yol ortasında bırakıp, bölgeden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin ön plakası, çarptığı hafif ticari aracın yakınında bulundu. Sürücünün kimlik tespiti için çalışma başlatan polis, kazada hasar gören otomobili ise emniyetin otoparkına çektirdi

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor,

