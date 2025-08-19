GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kütahya'da önemli adım atıldı: Adliye binasının yanında yapılacak

Kütahya’nın Gediz İlçe Belediyesi, Özyurt Mahallesi'ndeki eski adliye arazisini modern bir yaşam ve iş merkezine dönüştürmek için önemli adım attı.

Gediz’e yeni adliye binasının yapılmasının ardından boşta kalan ve mülkiyeti belediyeye geçen arsaya iş merkezi yapılacak.
Bu çerçevede arsa, kat karşılığı inşaat yapımı ihalesiyle yeni sahiplerini bekliyor. İhale, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te Gediz Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Toplamda 5 bin 473 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak bu prestijli projede, hem ticari hem de konut ihtiyacını karşılayacak yapılar planlanıyor. Proje kapsamında, 16 iş yerinin yanı sıra, modern ve kullanışlı tasarımlara sahip 60 adet 1+1 daire inşa edilecek.

Gediz'in kalbinde yer alan bu arsa, hem konumu hem de sunduğu potansiyel ile yatırımcılar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Yapılacak olan bu yeni kompleksin, Gediz’in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlaması, aynı zamanda yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor.

