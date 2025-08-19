Kütahya'da önemli adım atıldı: Adliye binasının yanında yapılacak

Haberin Devamı

Gediz’e yeni adliye binasının yapılmasının ardından boşta kalan ve mülkiyeti belediyeye geçen arsaya iş merkezi yapılacak.

Bu çerçevede arsa, kat karşılığı inşaat yapımı ihalesiyle yeni sahiplerini bekliyor. İhale, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te Gediz Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

Toplamda 5 bin 473 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak bu prestijli projede, hem ticari hem de konut ihtiyacını karşılayacak yapılar planlanıyor. Proje kapsamında, 16 iş yerinin yanı sıra, modern ve kullanışlı tasarımlara sahip 60 adet 1+1 daire inşa edilecek.

İLGİLİ HABER Oğlağı çantasında taşırken keçi takibe aldı: Çobanın zor anları kameraya yansıdı



Gediz'in kalbinde yer alan bu arsa, hem konumu hem de sunduğu potansiyel ile yatırımcılar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Yapılacak olan bu yeni kompleksin, Gediz’in ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlaması, aynı zamanda yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor.