Kütahya'da korkutan deprem! Naci Görür "çok önemli" diyerek o bölgeyi uyardı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kütahya Simav'da gece saat 02.54'te de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken derinliği ise 8.7 km olarak duyuruldu. Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olurken deprem uzmanlarından da açıklamalar geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depremi sonrası sosyal medya hesabından kritik değerlendirmeler yaptı.

"İZMİR-AYDIN-BOZDAĞ HORSTU ÇOK ÖNEMLİDİR"

Görür "Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar." ifadelerini kullandı.