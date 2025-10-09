GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya'da korkutan deprem! Naci Görür "çok önemli" diyerek o bölgeyi uyardı
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da korkutan deprem! Naci Görür "çok önemli" diyerek o bölgeyi uyardı

Kütahya'da korkutan deprem! Naci Görür "çok önemli" diyerek o bölgeyi uyardı

09.10.2025 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Kütahya'da korkutan deprem! Naci Görür "çok önemli" diyerek o bölgeyi uyardı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kütahya Simav'da gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Korkutan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kütahya Simav'da gece saat 02.54'te de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken derinliği ise 8.7 km olarak duyuruldu. Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olurken deprem uzmanlarından da açıklamalar geldi. 

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depremi sonrası sosyal medya hesabından kritik değerlendirmeler yaptı.

İLGİLİ HABER

Kütahya'da korkutan deprem! Halk geceyi dışarıda geçirdi
Kütahya'da korkutan deprem! Halk geceyi dışarıda geçirdi

"İZMİR-AYDIN-BOZDAĞ HORSTU ÇOK ÖNEMLİDİR"

Görür "Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar." ifadelerini kullandı.

    Güncel Haberler

    Emine Erdoğan, Gazze'ye yardım etkinliğine katıldı
    #Gündem

    Emine Erdoğan, Gazze'ye yardım etkinliğine katıldı

    Aksaray'da çocuklarına kızan baba mirasını onlara vermedi! 200 dönüm arazisini satıp hayır yaptı
    #Gündem

    Aksaray'da çocuklarına kızan baba mirasını onlara vermedi! 200 dönüm arazisini satıp hayır yaptı

    Çankırı'da hasat törenle başladı! Tarlalar biçiliyor, 25 bin ton ürün bekleniyor
    #Gündem

    Çankırı'da hasat törenle başladı! Tarlalar biçiliyor, 25 bin ton ürün bekleniyor