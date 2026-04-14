Kütahya’da hayvancılığa 4 milyon değerinde yüzde 100 hibeli dev destek!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında düzenlenen törenle üreticilere yüzde 100 hibe destekli ekipman ve tohum dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 4 milyon TL bütçeli proje ile bölge hayvancılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tam hibe desteğiyle hayata geçirilen proje için Tepecik beldesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Törene Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe ve çok sayıda protokol üyesi ile üretici katıldı.

Proje kapsamında, Tepecik Beldesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına muhtemel yangınlara müdahale ve sulama işlerinde kullanılmak üzere 5 tonluk yangın tertibatlı su tankeri teslim edildi. Ayrıca, beldede faaliyet gösteren 81 üreticiye, toplam 600 dekar alana ekilmek üzere 120 torba silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

2026-2028 yıllarını kapsayan ve toplam maliyeti 3 milyon 965 bin TL olan proje, sadece tohum desteğiyle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki süreçte mera alanlarında verimliliği artırmak adına güneş enerjili sıvat sistemleri (hayvan içme suyu ünitesi), manda havuzu yapımı, mekanik yabancı ot temizliği ve gübreleme faaliyetleri ile yatırımlara devam edileceği bildirildi.

Törende konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, meraların hayvancılığın temel taşı olduğunu belirterek, "Çayır ve meralarımız korunması gereken en önemli doğal kaynaklarımızdır. Bu proje ile amacımız meralarımızın verimini artırarak üreticimizin en büyük gideri olan kaba yem ihtiyacını daha ekonomik şekilde karşılamaktır. Sürdürülebilir ve daha güçlü bir hayvancılık sektörü için çalışıyoruz. 4 milyon liralık bu yatırım Tepecik beldemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Tören, protokol üyelerinin dağıtımı yapılan ekipman ve tohumları incelemesi ve üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.