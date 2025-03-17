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GündemKütahya'da asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar
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Kütahya'da asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar

17.03.2025 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya'da asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde asırlardır, damatların kayınvalidelerine götürdüğü ’bitli helva’ olarak adlandırılan susamlı helvayı kayınvalidelerine hediye etme geleneği sürüyor.

Tavşanlı ilçesinde Ramazan ayının ortalarında yerine getirilen gelenek vatandaşlar tarafından asırlardan bu yana devam ettiriliyor.

Halk arasında ’bitli helva’ diye anılan susamlı helvalardan oluşan ve kayınvalidelere özenle süslenerek hazırlanan hediyelik tatlı sepeti damatlar tarafından kayınvalidelere hediye ediliyor.

Asırlık işyerinde helva satışı yapan Veli Tayfur, "Her sene olduğu gibi Ramazan ayının ortasında genelde 15. Ramazan gününde yıllardır devam eden susamlı helva geleneği devam ediyor. Damatlar kayınvalidelerine götürüyorlar. Bu günlerde yoğunluk yaşıyoruz ve damatlar kayınvalidelerini bu gelenek ile sevindiriyorlar. Çoğu kez şehir dışından da siparişle evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

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