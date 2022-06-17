Kütahya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) saat 23.30'da Kütahya'da 3,1'lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, 16 Haziran 2022 Perşembe gecesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış köyü yakınlarında meydana gelen depremin 11.22 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 derinliği ise 4,8 kilometre olarak açıklandı.

Depremle ilgili bir olumsuzluk bildirilmedi.