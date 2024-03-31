Kütahya yerel seçim sonuçları 2024: Kütahya belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kütahya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kütahya yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kütahya'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kütahya büyükşehir belediye başkanlığı ve Kütahya ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kütahyali vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kütahya'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kütahya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kütahya 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Kütahya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kütahyali vatandaşlar, 2024 Kütahya seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kütahya 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KÜTAHYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Kütahya Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti’nin adayı Ahmet Sami Kutlu %32,25 oy alırken Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Alim Işık %38,68 oy alarak Kütahya Belediye Başkanı oldu.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Kamil Saraçoğlu

Alim Işık

Eyüp Kahveci

Ahmet Tekdemir

Kütahya'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kütahya'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Kütahya Seçim Sonuçları

Kütahya (İl Merkezi)

Altıntaş Seçim Sonuçları

Aslanapa Seçim Sonuçları

Çavdarhisar Seçim Sonuçları

Domaniç Seçim Sonuçları

Dumlupınar Seçim Sonuçları

Emet Seçim Sonuçları

Gediz Seçim Sonuçları

Hisarcık Seçim Sonuçları

Pazarlar Seçim Sonuçları

Simav Seçim Sonuçları

Şaphane Seçim Sonuçları

Tavşanlı Seçim Sonuçları

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.