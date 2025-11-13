Kütahya Tavşanlı'da hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı Tunçbilek karayolu Kayarasıköyü kavşağında meydana geldi. Tunçbilek istikametinden, Tavşanlı yönüne seyir halinde olan F.K. (27) idaresindeki 16 PL 936 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.K. ve otomobilde bulunan Ö.S.K. (7), S.K. (8), M.E.K. (6), S.K. (27), N.G. (62) ve C.H. (19) yaralandı. Yaralılar 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)