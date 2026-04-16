Kütahya dünyaya kapılarını açıyor: Yeni turizm vizyonu masaya yatırıldı!

Kütahya’da Turizm Haftası kapsamında yapılan kritik görüşmede, şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

TURİZM HAFTASI ÖNCESİ KRİTİK BULUŞMA

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası kapsamında oluşturulan Kutlama Komitesi’ni makamında ağırladı. Ziyarete, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Barış Başoğlu ile birlikte temsilciler, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan geniş bir heyet katıldı.

KÜTAHYA’NIN TURİZM POTANSİYELİ MASAYA YATIRILDI

Gerçekleştirilen görüşmede, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Özellikle Turizm Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklerin, şehrin tanıtımına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının en kritik başlıklarından biri ise kurumlar arası koordinasyon oldu. Yetkililer, Kütahya’nın turizmde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapılacak etkinliklerin sadece haftalık değil, uzun vadeli turizm vizyonuna hizmet etmesi gerektiği ifade edildi. Başkan Kahveci: “Her türlü iş birliğine hazırız” Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

“Şehrimizin sahip olduğu turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek adına her türlü iş birliğine açığız” mesajını verdi. Toplantı hatıra fotoğrafıyla sona erdi Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.