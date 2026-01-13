Kurumsal ve resmi Miraç Kandili tebrik mesajları 2026: Şirketler, kurumlar ve yöneticiler için ayetli ve dualı Miraç Kandili tebrikleri

Haberin Devamı

Miraç Kandili, üç aylar içerisinde yer alan önemli günler arasında bulunuyor. 2026 yılına özel; şirketler, kurumlar ve yöneticiler için ayetli, dualı ve kurumsal Miraç Kandili tebrik mesajları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Miraç Kandili’nde iş ortaklarınıza, müşterilerinize ve ekibinize gönderebileceğiniz en anlamlı mesajlar...

KURUMSAL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç mucizesinin feyziyle; tüm iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlar; bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, bereket ve sağlık getirmesini dileriz.



Yükselişin ve manevi arınmanın simgesi olan Miraç Kandili’nin; iş dünyamıza bereket, ülkemize esenlik ve tüm gönüllere ferahlık getirmesini temenni ederiz. Hayırlı Kandiller.



Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun güçlendiği bu müstesna gecede, sizlerle olan iş birliğimizin daim olmasını diler, Miraç Kandilinizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz.







Miraç Kandili’nin; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini temenni eder, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dileriz.



Duaların kabul, gönüllerin huzurla dolduğu Miraç Kandili’nin; sağlık, barış ve esenlik getirmesini temenni eder, herkesin kandilini tebrik ederiz.



Miraç Kandili’nin manevi ikliminde; sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesini diliyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.



Rahmet ve mağfiret kapılarının aralandığı Miraç Kandili’nde edilen duaların kabul olmasını diler, milletimizin ve İslam âleminin kandilini en içten dileklerimizle kutlarız.

Miraç Kandili’nin; kalplerimize huzur, hayatımıza bereket getirmesini temenni eder, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileriz.



Manevi duyguların yoğunlaştığı bu müstesna gecede; birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlara ulaşmayı temenni ediyor, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyoruz.



Miraç Kandili’nin; gönüllerimizi aydınlatan bir umut, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir vesile olmasını diliyor, hayırlı kandiller diliyoruz.