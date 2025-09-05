GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kuruçay kavunu Kütahya'da hasat edildi! Etli, sulu ve yoğun aromalı yapısıyla dikkat çekiyor

05.09.2025 - 14:35

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen ve eşsiz lezzetiyle dikkat çeken Kuruçay kavunu, hasat döneminde tezgahlardaki yerini aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde yetiştirilen ve adeta bir lezzet efsanesine dönüşen devasa kavunlar, hem görüntüsüyle hem de tadıyla dikkat çekiyor. Bölgenin tarımsal zenginliğinin ve ılıman ikliminin bir armağanı olan bu kavunlar, etli, sulu ve yoğun aromalı yapısıyla tanınıyor.
Mehmet Ali Atıcı, "Siz de Kuruçay kavununu denemediyseniz, Tavşanlı’ya yolunuz düşerse mutlaka alın. Yerel lezzetleri destekleyelim" çağrısı yapılarak, yerel üretime ve çiftçiye destek olmanın önemi vurgulanıyor.

Bölge halkı ve yerel üreticiler, kendilerine özgü bu lezzetin daha geniş kitlelerce tanınmasını ve Kuruçay kavununun coğrafi işaret alarak markalaşmasını umut ediyor. Bu eşsiz lezzeti tatmak ve yerel tarıma destek olmak isteyenler için Tavşanlı ve Kuruçay, ziyaretçilerini bekliyor.

