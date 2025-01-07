Kurdukları tuzağa kendileri düştü! Bigo Live çetesi böyle çökertildi

Dava dosyasına göre, 26 Temmuz 2022 günü Ankara Valisi Vasip Şahin’e WhatsApp uygulaması üzerinden bir yurtdışı numarasından, “Varlıklı bir aile olduğunuza dair duyumlar aldık. Eğer size gönderdiğimiz IBAN’a 100 bin TL göndermezseniz bilgilerinizi dolandırıcılık faaliyetlerimizde kullanacağımızdan şüpheniz olmasın, Ali Körün IBAN TR39…” şeklinde bir mesaj gönderildi. Vali Şahin’in şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mesajda ismi geçen Ali Körün, gözaltına alındı. Körün, mesajı kendisinin atmadığını Bigo Live isimli sanal sohbet uygulamasını kullandığını, mesajı atanların aynı uygulamanın kullanıcıları olan Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz ile “Ahtapot” ve “Smooth” rumuzlu kişiler olduğunu iddia etti.

VALİYE TEHDİT MESAJI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Körün, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ancak 24 Ağustos 2022’de bu kez Vali Şahin ile eşi, kızı, iki ağabeyi, yeğeni ve koruma polisine “Vasip Şahin, Adana’da gözaltına aldırıp Ankara’ya getirttiği Ali Körün davasının peşini bırakacak. Yoksa hepinizin sonu bizim elimizden olacak. Çoluk çocuğunuzun iyiliğini istiyorsanız Ali Körün dosyası kapanacak” şeklinde ikinci bir mesaj daha atıldı.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu mesaj üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda, benzer bir mesajın 1 Temmuz 2022 günü eski Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye de atıldığı belirlendi. Sürdürülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütüne ulaşıldı. Çete üyelerinin Bigo Live isimli canlı sohbet uygulamasından bir organizasyon kurdukları, bu site üzerinden kendilerini kod isim kullanarak kamufle ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

İŞTE ÇETENİN LİDERLERİ: UZUN AĞA - ZEHİR ALİ

- Çete liderinin “Uzun Ağa” kod adlı Servet Işık, yöneticisinin ise “Zehir” rumuzlu Ali Körün olduğu belirtilen iddianamede, örgütün Bigo Live isimli canlı yayın yapılan uygulama üzerinden birçok şahsın özel görüntülerini alarak şantaj yaptığı, bu yolla maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Uygulama üzerinden mağdurlara ait özel görüntülerin ve fotoğrafların sağlandığı belirtildi. Çete liderinin, dijital materyalleri üzerine yapılan incelemede, çok sayıda cinsel içerikli fotoğraflarla video kayıtlarına ulaşıldığı da aktarıldı.

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MESAJIN NEDENİ ÇETE İÇİ KAVGA

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Haziran 2023’te iddianame düzenleyerek 8 şüpheli hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Vali Şahin ile eski Emniyet Müdürü İnci’nin yanı sıra eski milletvekili Mehmet Metiner’in de müşteki olduğu iddianamede, çete üyeleri arasında haksız yolla elde ettikleri maddi menfaat konusunda anlaşmazlık çıktığı, bu kapsamda şüphelilerden Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz’ün birlikte hareket ederek örgüt yöneticisi Ali Körün hakkında adli işlem yaptırmak için önce eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye, ardından da Ankara Valisi ve ailesine tehdit mesajları attıkları ifade edildi.

21.700 KİŞİNİN CEP TELEFONU

Çetenin elinde 5 farklı yabancı ülkeye ait toplamda 21 bin 700 kişinin, Türkiye’den de 500 kişinin cep telefonu numarası olduğu tespit edildi. Çete lideri Servet Işık’ın bilgisayarındaki programlarla 2015 yılı MERNİS kayıtlarına ulaşılabildiği belirtildi. Çetenin eski milletvekili Mehmet Metiner’i de bu programlardan sorguladıkları belirlendi. Bir süre tutuklu kalan 4 şüpheli, 16 Ocak 2024’te yapılan duruşmada tahliye edildi. Sanıkların Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam ediyor.

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