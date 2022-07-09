Kurban kesiminde okunacak dua hangisi? Diyanet kurban duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tüm Türkiye’de idrak ediliyor. Sabahın erken saatlerinde belirlenen kurban kesim yerlerine akın eden yüz binlerce müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Kurban keserken okunacak dualar da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban kesiminde okunacak dua hangisi? Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken ne söylenir? İşte Diyanet kurban kesme duası türkçe ve arapça okunuşu!

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA HANGİSİ?

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

KURBAN KESİLİRKEN NELER YAPILIR?

Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).