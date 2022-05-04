Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

Ramazan Bayramı sona erdi. Bayram tatilinin sonuna gelirken gözler şimdiden Kurban Bayramı’na çevrildi. Kurban Bayramı’nın tarihi ile 15 Temmuz’un yakın olması akıllara tüm haftanın tatil olup olmayacağı sorusunu getiriyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olur? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleştirilir mi? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLUR?

Kurban Bayramı’ndan sonra 13-14 Temmuz’un tatil edilmesi halinde, hafta sonu tatilleri ile birlikte 9,5 gün tatil ihtimali olabilir. Zira, 15 Temmuz Cuma gününr denk geliyor. 9,5 gün tatil yapılabilmesi için bayram sonrasında Çarşamba ve Perşembe gününün de tatil edilmesi gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİRİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı’ndan sonraki 2 iş günü tatil edilmemiş, tatil hafta sonuna bağlanmamıştı. Kurban Bayramı için ihtimaller zayıf olsa da geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalar gibi de olabilir.