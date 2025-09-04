Kuraklık tehdidi sürecek! Yağışlar 3 aylık periyotta mevsim normallerinin altında olacak

Haberin Devamı

Kentin içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyeleri gün geçtikçe düşmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) verilerine göre, Gördes Barajı tamamen kururken, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,57'ye geriledi. İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, İzmir'de uzun dönem yağış görülmediğini dile getirerek, "Orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına bakıldığında bu yazın kurak olarak geçeceği raporlarla gözüküyordu. Ancak raporların bu kadar yüksek doğrulukta çıkması, kuraklıkla mücadele kapsamında raporların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oldu. Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve bu yağış rejiminin düzensizleşmesi buharlaşmanın artmasına yol açtı. Dolayısıyla eksilttiğimiz suyumuzun yerine koyamadığımız gibi, yeni yağışların da gelmemesi ve artan buharlaşmayla daha fazla su kaybetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

'BUHARLAŞMA KONUSUNDA SIKINTI YAŞAYACAĞIZ'

Meteorolojinin yeni tahminlerine göre 3 aylık periyotlarda sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten Özkan, "Yağışların da mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Bu da mevcut sıkıntılarımızın daha da artarak şiddetlenmesi ve daha dramatik çözümleri yürürlüğe koymamız gerektiğini işaret ediyor. Kasım ayı sıcaklıklar bakımından mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Yine buharlaşma konusunda sıkıntı yaşayacağız. Suyun çoğunluğu bireysel kullanım olan, İzmir gibi büyük şehirlerde bireysel tasarruf önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak su kesintileri belki 2 günü ya da 1 haftayı kurtarmada etkili bir rol oynar. Orta ve uzun vadede yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, deniz suyu arıtma gibi alternatif ve aynı zamanda doğa temelli çözümlerle ekolojik anlamda da desteklenmiş kapsamlı su yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

STRATEJİ PLANLARI

Kuraklık ve su sıkıntısının afet boyutunda incelendiğini ve acil eylem planlarıyla kısa, orta ve uzun döneme yayılmış entegre strateji yönetim planlarının oluşturulması gerektiğini dile getiren Özkan, "Su kesintilerinin yanı sıra fazla su kullananın fazla ödeme yapması, bireysel ve sanayi kullanımında ya da büyük işletme kapsamında ölçeklendirilerek bir kotalama sisteminin uygulanması faydalı olacaktır. Özellikle basıncın yüksek olduğu ve kullanımın yüksek olduğu saatlerde altyapı sistematik olarak zorlanıyor ve stres altına giriyor. Sistemlerin güvenliğini sağlamak ve kayıp kaçağı azaltmak için belli saatler dahilinde sistemlerdeki basınç düşürülerek hem kullanım sınırlaması yapılabilir hem de sistemlerin bakım ve onarımı için gerekli zaman aralığı sağlanmış olabilir. Orta vadede ise Türkiye'deki büyük şehirlerin altyapısı incelendiğinde suda yaklaşık 3'te 1 oranında kayıp kaçak bulunuyor. Dolayısıyla düzenli ve sistematik altyapı taraması ve bunun sonucunda da etkili ve hızlı çözüm sunan iyileştirme ve tamirat politikasının da gündeme alınması gerekiyor. Çünkü kayıp kaçağı ne kadar çok azaltırsak yeni su kaynakları oluşturmadan ya da alternatif yöntemler keşfetmeden önce daha az maliyetli bir şekilde sorunumuza çareler üretmiş olacağız" dedi.