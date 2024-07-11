Küpler içinde altın bulundu iddiası sosyal medyada olay oldu! Gerçek çok farklı çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar, Çinik ve Bakacak Mahallesi arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı. İş makineleri ile yapılan yol genişletme çalışması sırasında 'küpler içinde altın bulunduğu' iddiası sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı. Söylenti çevrede heyecana yol açtı ve yöre sakinlerini il dışından arayanlar oldu.

40-50 yıllık tuvalet çukuru



Olayın asılsız olduğunu belirten Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ve Çinik Mahallesi Muhtarı Soner Ar, 'altın bulundu' söylentilerinin halk arasında yayıldığını, il dışından kendilerini telefonla arayanların olduğunu, yol yapım çalışması sırasında 40-50 yıllık bir tuvalet çukuru ortaya çıkınca vatandaşların burada altın bulunduğunu sandığını söyledi.

Bakacak Mahallesi Azası İsmail Karabölük, 'altın bulundu' söylentisinin doğru olmadığını ifade etti. Müze Müdürlüğü yetkilileri de olayın asılsız olduğunu bildirdi.