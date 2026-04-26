KÜME, Karaköy Palas’ta 'Mümkün' temasıyla ArtıKÜME 2025 ve ODAK sergilerini tanıttı

Karaköy Palas’ta düzenlenen açılış programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren konuşma yaptı. Programa Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve çok sayıda sanatçı katıldı.

KÜME Vakfı tarafından yeniden işlevlendirilen Karaköy Palas, kültür ve sanat alanında yeni bir üretim ve etkileşim zemini olarak konumlanıyor. Açılışla birlikte mekan ilk kez kapsamlı biçimde kamuoyuna sunuldu, vakfın iki temel lokomotif porjeleri olan ArtıKÜME ve ODAK projeleri “Mümkün” başlığı altında izleyiciyle buluştu.

“Mümkün”, henüz gerçekleşmemiş ihtimallere, ertelenmiş ya da imkan bulamadığı için hayata geçirilememiş üretimlere odaklanıyor. Sergi, sanatın yalnızca bir sonuç değil; araştırma, deneme ve karşılaşma süreçleriyle şekillenen bir alan olduğunu vurgulayan bir çerçeve sunuyor.

ArtıKÜME 2025 Sanat Destekleri kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen 25 proje desteklendi. Yaklaşık 15 farklı disiplinde üretilen bu çalışmalar; kısa filmden heykele, dijital sanattan kaligrafiye uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.

ArtıKÜME 2025 seçkisi, sanatçıların kendi pratikleri içinde geliştirdikleri üretimleri görünür kılmayı ve farklı disiplinleri ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor.

Sergi kapsamında ODAK projesi de mekanda deneyimlenebilir bir yapı olarak izleyiciyle buluştu. Türkiye genelindeki kültür ve sanat üretimini veri temelli olarak izleyen bir platform olarak öne çıkan proje kapsamında yüzlerce farklı kaynaktan elde edilen veriler sistematik biçimde derlenerek kültür sanat alanındaki üretimin nasıl dağıldığı ve nasıl birikim oluşturduğu görünür hale getiriliyor. Projenin basılı çıktısı olan ODAK 2025 kitabı da açılışla birlikte ilk kez kamuoyuna sunuldu.

AÇILIŞ PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Açılış programı; kültür, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti.

EREN: “HER YENİ SANAT MEKANI BİR İMKAN ALANIDIR”

KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren, açılış konuşmasında Karaköy Palas’ın kültürel ve düşünsel bir eşik niteliği taşıdığını belirtti.

Eren, her yeni sanat mekanının fikrin, estetiğin ve hafızanın kendisine yeni bir alan açtığını ifade ederek, “Bir toplumun geleceği; düşünceyle, sanatla ve anlamla inşa edilir” dedi.

“Mümkün” temasına değinen Eren, serginin düşünme, üretme ve birlikte yeniden kurmaya yönelik bir çağrı niteliği taşıdığını ifade etti.

Karaköy Palas'ın yeniden işlevlendirilerek KÜME Vakfı bünyesine dahil edilmesine katkı sunanlara teşekkür eden Eren, “KÜME Vakfı için çalışma mekanlarını ve Karaköy Palas’ı satın alarak istifadeye açan Baykar’a şükranlarımı ifade ediyorum. Sayın Selçuk Bayraktar’a da vakfımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BAYRAKTAR: “SANAT, İNSANI MAKİNELEŞMEKTEN KORUYAN EN GÜÇLÜ SIĞINAKTIR”

KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış programında yaptığı konuşmasında Karaköy Palas’ın İstanbul’un hafızasında taşıdığı yeri ve şehrin kültürel sürekliliği içindeki rolünü vurguladı.

Bayraktar, “Bazı mekanlar vardır ki, sadece taştan, demirden ibaret değildir. Şehrin hafızasını, medeniyetimizin izlerini taşır” diyerek Karaköy Palas’ın taşıdığı kültürel değere işaret etti.

“Bugün Karaköy Palas’ı kültür ve sanat hayatımıza kazandırmanın, geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Bayraktar, merkezin bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Karaköy Palas’ın konumuna ilişkin Bayraktar,“Karaköy Palas, İstanbul’un kalbinde, tarihi yarımadanın karşı kıyısında bir sanat ve kültür merkezi olarak hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Bu mekana dair yaklaşımını da paylaşan Bayraktar, “Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ anlayışıyla, bu çatı altında zihni ve gönlü ihya etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sanatın derin anlamına değinen Bayraktar, “Sanat, bu kusursuz nizamın en zarif görüntüsü, madde ile Yaradan arasına çekilmiş o gizemli, narin tüldür” dedi.

Çağın dönüşümüne dikkat çeken Bayraktar, “Makinelerin insanı taklit ettiği, insanların da hızla makineleştiği bir çağdayız” ifadelerini kullandı.

Bu sürece karşı sanatın önemine vurgu yapan Bayraktar, “Bu istilaya karşı, bizi insan kılan en güçlü sığınaklarımızdan biri sanattır” dedi.

BAKAN ERSOY: “KARAKÖY PALAS’IN YENİDEN HAYAT BULMASI SON DERECE KIYMETLİ

”Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirasın korunması ve sanatın toplumsal rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, “Kültür varlıklarımızı sadece onarmakla kalmıyor, işlev kazandırarak yeniden hayata dahil etmeyi öncelik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaköy Palas’a ilişkin değerlendirmesinde Ersoy,“Karaköy Palas gibi bir kültür varlığının yeniden işlevsel hale getirilerek kültür ve sanatla buluşturulması son derece kıymetlidir” dedi.

ODAK projesine de değinen Ersoy, “ODAK projesi, sanatsal üretim ve etkinliklerin takibi açısından hem sanatçılar hem de sanatseverler için önemli bir rehber olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sanatın kültürel bellekteki rolüne dikkat çeken Ersoy, “Sanat, bir milletin hafızasını taşıyan en güçlü alanlardan biridir” ifadelerini kullandı.

“Mümkün” başlığı altında ArtıKÜME 2025 Seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran’a kadar Karaköy Palas’ta ziyaret edilebilecek.