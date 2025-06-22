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Kum tepeleri delik deşik: Bakın içerisinde ne yaşıyor

22.06.2025 - 12:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Tokat'taki bir beton şantiyesindeki görüntüler şaşkınlık yaratıyor. Kum tepelerinin delik deşik görüntüsü merak uyandırırken, birçok kişi bu görüntüleri fotoğraflamak için Tokat'a geliyor. Kum yığınlarına yuva kuran kırlangıçlar, doğanın zarif mimarisini gözler önüne seriyor.

Tokat il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir beton fabrikası şantiyesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Şantiyede biriken kum yığınları, kuşlar için adeta bir yaşam alanına dönüştü. Kum tepelerinde onlarca oyuk açarak yuvalarını kuran kuşlar, görenlere görsel bir şölen sundu.

Kum tepeleri delik deşik: Bakın içerisinde ne yaşıyor

FOTOĞRAF TUTKUNLARI MESKEN TUTTU

Kuşların toplu şekilde kumlara yuva yapması doğanın mimari ustalığını gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzara "Kuşların sitesi" olarak adlandırılıyor. Şantiye sahasında oluşan bu doğal kuş kolonisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

 

"KIRLANGIÇLAR BURAYA ADETA SİTE İNŞA ETMİŞLER"

Fatma Esin Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Dakikalardır izlediğim bir görüntü vardı onu sizler için çekiyorum. Burada gördüğünüz kumların içerisinde küçük yuvalar var. Kırlangıçlar adeta buraya site inşa etmişler. Çok güzel komşuluk yapıyorlar. Yuva kurmuşlar bu durum belki insanlara da güzel örnek olabilir" 

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