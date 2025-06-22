Kum tepeleri delik deşik: Bakın içerisinde ne yaşıyor

"Dakikalardır izlediğim bir görüntü vardı onu sizler için çekiyorum. Burada gördüğünüz kumların içerisinde küçük yuvalar var. Kırlangıçlar adeta buraya site inşa etmişler. Çok güzel komşuluk yapıyorlar. Yuva kurmuşlar bu durum belki insanlara da güzel örnek olabilir"