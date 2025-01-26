Kültür ve Turizm Bakanlığı Miraç Kandili sergisi düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara'da, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde 3 ayların 2'nci kandili olan Miraç Kandil'ine özel program düzenledi. Programa Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya'nın yanı sıra, 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Beştepe Millet Camii İmamı Tayyip Hoş tarafından Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra sanatçı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi icra edildi. Ayrıca, 'Peygamber Efendimizin hayatı ve Miraç' konulu sergi açıldı. Serginin 15 gün boyunca ziyaret açık olacağı belirtildi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, programın amacının Miraç Gecesi'nin önemini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, "Miraç gecenizi tekrar tebrik ediyoruz. Tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu