Kufi ne demek? Duman'ın yeni şarkısı Kufi sözleri
Kufi ne anlama geliyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü rock grubu Duman 11 yıl aradan sonra yeni albümünden iki şarkıyı yayınladı. Nerde Benim Kafam ve Kufi isimli parçalar müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Bu arada Kufi kelimesinin anlamı da merak edildi.
Duman'ın yeni şarkısı Kufi müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi. 11 yıl aradan sonra Duman grubunun hayranları Kufi ve Nerde Benim Kafam adlı parçaları dinleme imkanı buldu. Bu arada Kufi kelimesinin ne anlama geldiği de araştırmalara konu oldu. İşte Kufi şarkı sözleri...
KUFİ NE DEMEK?
Kufi, Arapça hat sanatında sıklıkla kullanılan bir yazı türü olarak bilinmektedir. Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi demek olan Kufi, Nebati Alfabesi'nin değişmesiyle oluşan dik, sert ve köşeli bir yazı türüdür.
KUFİ ŞARKI SÖZLERİ
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Ben bu gezegene inemedim abi
Gökyüzü masmavi
Yıldızlar daha iyi
Bu yıldızlar daha iyi
Üsküdar'ı yine geçemedik abi
Bu atlar çok hain
Eşekler daha iyi
Bu eşekler daha iyi.
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya.
Biz bu kafalara gelemedik abi
Bu gösteri kallavi
Aktörleri daha iyi
Bu aktroller daha iyi.
Kargaları yine kovamadık abi
Korkuluk çok enayi
Kuşlar şeytani
Bu kuşlar şeytani.
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada.
Söz & Müzik: Kaan Tangöze
Prodüktör: Duman