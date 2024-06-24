Kufi ne demek? Duman'ın yeni şarkısı Kufi sözleri

Duman'ın yeni şarkısı Kufi müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi. 11 yıl aradan sonra Duman grubunun hayranları Kufi ve Nerde Benim Kafam adlı parçaları dinleme imkanı buldu. Bu arada Kufi kelimesinin ne anlama geldiği de araştırmalara konu oldu. İşte Kufi şarkı sözleri...

KUFİ NE DEMEK?

Kufi, Arapça hat sanatında sıklıkla kullanılan bir yazı türü olarak bilinmektedir. Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi demek olan Kufi, Nebati Alfabesi'nin değişmesiyle oluşan dik, sert ve köşeli bir yazı türüdür.

KUFİ ŞARKI SÖZLERİ

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Üsküdar'ı yine geçemedik abi

Bu atlar çok hain

Eşekler daha iyi

Bu eşekler daha iyi.

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya.

Biz bu kafalara gelemedik abi

Bu gösteri kallavi

Aktörleri daha iyi

Bu aktroller daha iyi.

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Kargaları yine kovamadık abi

Korkuluk çok enayi

Kuşlar şeytani

Bu kuşlar şeytani.

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada.

Söz & Müzik: Kaan Tangöze

Prodüktör: Duman