Küçükçekmece'de sokak ortasında çatışma! Motosikletle gelip dehşet saçtılar

09.05.2026 - 13:09
Bengül Arıca
İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde mermiler havada uçuştu. Husumetli iki grubun karşılaşması bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada bir kişi yaralanırken, mermiler park halindeki araçlara ve iş yerlerine isabet etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Sena Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi daha önceden husumetli oldukları kişi ile karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan polis ekipleri ise olay yerine geldi.

Polis ekiplerini farkeden şüpheliler kaçarken, bir kişi ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olayda bir iş yeri ve park halindeki 4 araca kurşunlar isabet etti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

