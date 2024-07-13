Kuaförler pazar günü açık mı, pazar günleri kuaförler kapalı mı? Kuaförler hangi gün kapalı?

Ticaret Bakanlığı kuaför, berber ve güzellik merkezlerine dair yeni kararı duyurdu. İşletmeler haftanın bir günü kapalı olacak. Peki, Kuaförler pazar günü açık mı, pazar günleri kuaförler kapalı mı?

KUAFÖR HANGİ GÜN KAPALI, KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren karar gereği İstanbul ve Ankara'da kuaför ve berberler pazar günleri kapalı olacak. Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacak.

Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin kapalı olacağı günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.



Kuaför ve berberler genellikle sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında açık oluyor. Bu saatler işletme bazlı olarak değişebilir.