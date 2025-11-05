Kritik uyarı! Emlak vergisinde son tarih 1 Aralık

Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vergi mükelleflerine yönelik 2. Taksit ödemeleri konusunda bir duyuru yayımladı. Vatandaşların Emlak, İlan Reklam ve ÇTV ödemelerinde ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Gelirler Müdürlüğü, taksitlerin ödenmesi için son tarihin 1 Aralık 2025 Pazartesi günü olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme günü olan 1 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye binası, Konuralp’te bulunan merkez belediye binası ve Bahçeşehir 3.bölge ek hizmet binasında bulunan veznelerinden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilirler. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."