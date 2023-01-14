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Kritik noktalara operasyon: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.01.2023 - 10:54 |
Kritik noktalara operasyon: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!

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