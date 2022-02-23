GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKraliçe Elizabeth öldü mü? Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl?
HaberlerGündem Haberleri Kraliçe Elizabeth öldü mü? Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl?
ABONE OL

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl?

Covid- 19’a yakalanan Kraliçe Elizabeth’in öldüğü iddiaları sonrası “Kraliçe Elizabeth öldü mü?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Nisan ayında 96 yaşına girecek Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl?

23.02.2022 - 17:26 |
Kraliçe Elizabeth öldü mü? Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumu nasıl?

Kraliçe Elizabeth öldü mü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı. Covid-19'a yakalanan Britanya Kraliçesi Elizabeth'in hafif olan işlerine döndüğü duyurulurken, Kraliçe Elizabeth öldü iddiaları sosyal medyaya yansıdı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in semptomlarının hafif olduğu bilgisine yer verildi.

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ? 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 'Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek' denildi. Geçtiğimiz hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Kovid-19'a yakalanmıştı.

73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. kez Kovid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.

TAHTTAKİ 70. YILI

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz haftalarda 6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlamıştı.

 

GÜNCEL HABERLER

CFO Summit 2022 sona erdi

CFO Summit 2022 sona erdi

Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

AB ülkelerinin liderleri "Rusya-Ukrayna krizi" için toplanacak

AB ülkelerinin liderleri "Rusya-Ukrayna krizi" için toplanacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CFO Summit 2022 sona erdi

CFO Summit 2022 sona erdi

Sıradaki Haber
Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber
AB ülkelerinin liderleri "Rusya-Ukrayna krizi" için toplanacak

AB ülkelerinin liderleri "Rusya-Ukrayna krizi" için toplanacak

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

Sıradaki Haber