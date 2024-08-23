KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM sınav takvimine göre Temmuz ayında uygulanan KPSS Lisans sınavlarının sonuçları bugün belli oldu. Peki, KPSS zabıtalık kaç puan, zabıta KPSS hangi puan türü? Lisans zabıta memuru KPSS taban puanları...

KPSS zabıtalık kaç puan?

Belediyeler 60 KPSS puanı ile, üniversiteler ise 50 KPSS puanı ile personel alımı gerçekleştiriyor. Ayrıca bazı bakanlıklar da 60-70 KPSS puanı ile alım ilanları yayımlıyor.

Alımların büyük bir kısmı zabıta memuru, itfaiye eri, büro personeli gibi pozisyonlarda yapılıyor.

Örneğin, zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında adayların belirli boy şartlarını sağlamaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.