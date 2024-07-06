KPSS sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? KPSS 2024 lisans sınav yeri sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS Lisans GK-GY oturumları ile Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar detayları sorguluyor. İşte KPSS 2024 lisans sınav yeri sorgulama

Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden görüntüleyebilir. Sistem 4 Temmuz 2024 saat 10.00’a kadar açık bırakılacaktır.”

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden kolayca görüntüleyebilirler.

ÖSYM’nin Resmî Sitesini Ziyaret Edin: ais.osym.gov.tr adresine gidin.

TC Kimlik No ve Aday Şifresi İle Giriş Yapın: Sisteme giriş yapabilmek için TC kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanın.

Sınav Giriş Belgesini Görüntüleyin: Sisteme giriş yaptıktan sonra, sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi, adayların sınav sabahı yanında bulundurması gereken zorunlu belgelerden biridir. Bu belge, sınava gireceğiniz bina, salon ve sıra numarasını içerir. Ayrıca, sınavın güvenliği ve düzeni açısından da büyük önem taşır. Bu yüzden, sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgenizi önceden kontrol edip çıktısını almayı ihmal etmeyin.

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