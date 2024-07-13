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KPSS puanı hesaplama! KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınavında standart sapma var mı, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Sınavlar, Temmuz ayında yapılacak. İlk oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak sınav hakkında detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki, KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınavında standart sapma var mı, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte KPSS puanı hesaplama

13.07.2024 - 12:37 |
KPSS puanı hesaplama! KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınavında standart sapma var mı, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS PUANI HESAPLAMA

KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır.

80 doğru ve 20 yanlış cevap varsa

Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net

STANDART PUAN HESAPLAMA

Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır.

AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA

Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir.

Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;

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ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5

KPSS PUANI HESAPLAMA

Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir.

Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise;

KPSS Puanı=67.5+50=117.5

Örnek KPSS Puan Hesaplaması

Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış

Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış

Net Hesaplama:

Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net

Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net

Standart Puan Hesaplama:

Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin.

ASP Hesaplama:

ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.5

4- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5

 

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