KPSS puanı hesaplama! KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınavında standart sapma var mı, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Sınavlar, Temmuz ayında yapılacak. İlk oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak sınav hakkında detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki, KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınavında standart sapma var mı, 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte KPSS puanı hesaplama
KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS PUANI HESAPLAMA
KPSS'de her doğru cevap 1 puan kazandırırken, her yanlış cevap 0.25 puan götürür. Net sayısını hesaplamak için doğru sayısından, yanlış sayısının dörtte biri çıkarılır.
80 doğru ve 20 yanlış cevap varsa
Net = 80 − (20/4) = 80 − 5 = 75 net
STANDART PUAN HESAPLAMA
Her test grubu için sınavdaki başarı durumuna göre belirlenen standart puanlar hesaplanır.
AĞIRLIKLI STANDART PUAN (ASP) HESAPLAMA
Her test grubu için belirlenen katsayılarla standart puanlar çarpılır ve toplanır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları farklı olabilir.
Örnek: Genel Yetenek testinde 70, Genel Kültür testinde 65 standart puan aldıysanız ve her iki testin katsayıları 0.5 ise;
ASP=(70×0.5)+(65×0.5)=35+32.5=67.5
KPSS PUANI HESAPLAMA
Ağırlıklı standart puanlar toplandıktan sonra belirlenen formül ile KPSS puanı hesaplanır. Genellikle, bu puanların belirli bir taban puan eklenmesiyle sonuç puanı elde edilir.
Örnek: Ağırlıklı standart puanınız 67.5 ise ve taban puan 50 ise;
KPSS Puanı=67.5+50=117.5
Örnek KPSS Puan Hesaplaması
Genel Yetenek: 80 doğru, 20 yanlış
Genel Kültür: 70 doğru, 30 yanlış
Net Hesaplama:
Genel Yetenek: 80 − (20/4) = 75 net
Genel Kültür: 70 − (30/4) = 62.5 net
Standart Puan Hesaplama:
Örneğin, Genel Yetenek'te 75 net 90 standart puana, Genel Kültür'de 62.5 net 85 standart puana denk gelsin.
ASP Hesaplama:
ASP= (90×0.5) + (85×0.5) = 45 + 42.5 = 87.5
4- KPSS Puanı Hesaplama: KPSS Puanı = 87.5 + 50 = 137.5