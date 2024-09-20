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KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! 2024 KPSS Önlisans sonuçları sorgulama

KPSS Önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasındaydı. KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Sonuçlar erişime açıldı. KPSS Sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak.

20.09.2024 - 10:05 |
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! 2024 KPSS Önlisans sonuçları sorgulama

ÖSYM GİRİŞ KPSS Önlisans sonuçları sorgulama ekranı. Sınava katılan adaylar KPSS sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'yi ziyaret ediyor. ÖSYM sonuçları erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM sınav takvimine göre 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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