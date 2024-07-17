KPSS iptal olur mu, KPSS hatalı soru 2024?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 lisans sınavında adaylar bazı soruların iptal olmasını istiyor. Peki, KPSS iptal olur mu?

KPSS SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

KPSS İPTAL OLUR MU?

Söz konusu iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi. KPSS'nin iptal olacağına yönelik haberler iddia niteliği taşıyor.