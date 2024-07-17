KPSS iptal olur mu, KPSS hatalı soru 2024?
KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı. Genel Yetenek bölümünde yer alan Matematik sorusu hakkında "hatalı soru" iddiaları gündeme gelirken KPSS iptal olur mu, sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
17.07.2024 - 17:38 |
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 lisans sınavında adaylar bazı soruların iptal olmasını istiyor. Peki, KPSS iptal olur mu?
KPSS SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?
"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."
KPSS İPTAL OLUR MU?
Söz konusu iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi. KPSS'nin iptal olacağına yönelik haberler iddia niteliği taşıyor.