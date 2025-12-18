KPSS-2025/2 için süreç başladı! P1-P2 ve P3 puanı ile tercih nasıl yapılır? İşte KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU

Haberin Devamı

Memur adayları, KPSS-2025/2 merkez atama tercihlerinin açılmasını bekliyordu. Kılavuzun yayınlanmasının ardından memur olma hayali kuranlar işlemlerine başladı. Boş kadrolar için tercih dönemi başladı. Kamu kurumları, KPSS puan türleriyle alım yapmak için kadro taleplerini ÖSYM'ye iletti. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?



KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

İkinci yerleştirme için KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA süreci bugün başladı. ÖSYM kadro taleplerin aldı.

Adaylar, KPSS 2025/2 atama tercih işlemlerini 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.







KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.



P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:



Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.

P3 ile alım yapan kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı