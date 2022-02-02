Koronavirüsün yeni belirtisi! Ayırt edilemiyor: El ve ayaklarda ortaya çıkıyor

Omicron, koronavirüsün en bulaşıcı türü olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları da bu yeni türün semptomlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Konu hakkında CNN TÜRK'e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Yazıcı, "Koronavirüs enfeksiyonlarında en çok ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı, bağ ağrısı, burun akıntısı ve öksürük şikayetiyle çocuklar başvuruyor" dedi.

Buna bir de yenisi eklendi. Hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirlendi. Bu belirti gençlerde ve çocuklarda daha sık rastlanmakta.

Dr. Banu Yazıcı, "Vücudun genelinde kırmızı, pembe kaşıntılı lezyonlar görebiliyoruz. Ellerde, ayaklarda soyulmalar, ödem görebiliyoruz. İçi dolu lezyonlar görebiliyoruz. Özellikle enfeksiyon sonrası 3 hafta sonrasında kalp tutulumu ile beraber deride soyulmalar, gözlerde kızarıklar meydana gelebiliyor" diyerek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Peki, koronavirüse bağlı bu lezyonları diğer hastalıklardan ayırt etmek mümkün mü?

Dr. Banu Yazıcı, "Viral enfeksiyonlarda da görebildiğimiz lezyonlar görebiliyoruz. O yüzden çok ayırt etmek mümkün olmuyor" yanıtını verdi.